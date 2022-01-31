В Азербайджане выявлено еще 2 186 случаев заражения коронавирусом, вылечились 764 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 186 случаев заражения коронавирусом, 764 человека вылечились, 14 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 658 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 625 023 человека вылечились, 8 734 – скончались, число активных больных составляет 24 713.

За последние сутки в стране проведены 7 232 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 156 388.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)