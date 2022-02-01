В Азербайджане начался процесс присвоения звания «Ветеран войны» и назначения Президентской пенсии

Общество 1 февраля 2022 12:58 (UTC+04:00)
В Азербайджане начался процесс присвоения звания «Ветеран войны» и назначения Президентской пенсии

БАКУ /Trend/ - В рамках исполнения распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года с 1 февраля начался процесс присвоения участникам Отечественной войны звания «Ветеран войны» и назначения ежемесячной Президентской пенсии, сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, на основании перечня, предварительно согласованного Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой (ГПС) с Кабинетом министров, военнослужащим этих структур, участвовавшим в боевых действиях за восстановление территориальной целостности Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, присвоено звание «Ветеран войны».

Информация об участниках войны по ГПС включена в подсистему Zəfər минтруда и соцзащиты. С 1 января 2022 года им назначена ежемесячная пенсия Президента Азербайджана в размере 80 манатов.

Назначение пенсий осуществляется в проактивном порядке через электронную систему, то есть без обращения военнослужащих и предоставления ими каких-либо документов. Независимо от времени назначения, все выплаты будут рассчитываться с 1 января 2022 года.

В настоящее время другие ведомства (министерство обороны, МВД, министерство юстиции, МЧС, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу) проводят соответствующие работы по присвоению звания «Ветеран войны» и назначению пенсии.

В ближайшие дни завершится процесс присвоения звания «Ветеран войны» всем участникам Отечественной войны и назначения ежемесячной Президентской стипендии.

В момент назначения выплаты гражданам, получившим указанное звание, на номер их телефона будут отправлены SMS-уведомление и информация о банке, который выдаст им пенсионную карту.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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