Фиксируется рост инфицирования штаммом «омикрон», но без увеличения смертности - представитель ВОЗ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, так же как и во всем мире, фиксируется рост инфицирования штаммом «омикрон» коронавируса.

Как передает Trend, об этом сказала в понедельник журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, в борьбе со штаммом коронавируса «омикрон» должны быть приняты те же меры, что и против других разновидностей вируса.

"Призываю непривитых вакцинироваться. Статистика инфицирования довольно высока, но эта болезнь протекает преимущественно в легкой форме. Нет роста числа летальных исходов. После «омикрона» могут появиться новые штаммы. Правительство может принять решение о введении определенных ограничений", - сказала Харманджи.

Она также отметила, что ВОЗ и ЮНИСЕФ выступают за то, чтобы школы оставались открытыми.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)