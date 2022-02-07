Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что со второй половины дня 8 февраля до 10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость юго-западного ветра достигнет 15-20, вечером 9 февраля - 23-25 ​​м/с, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В районах Азербайджана со второй половины дня 8 по 10 февраля ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20, вечером 9 февраля - местами до 23-28 м/с.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)