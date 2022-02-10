БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается стратегия цифровизации здравоохранения на ближайшие пять лет.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По словам министра, стратегия будет представлена в ближайшее время.

"Ее основной целью является формирование медицинской статистики в соответствии с современными стандартами и обеспечение удовлетворенности граждан", - добавил Мусаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)