Технические работники в сфере медиа пока не включены в категорию лиц, которые могут воспользоваться льготной ипотекой - Ахмед Исмайлов
БАКУ /Trend/ - Технические работники в сфере медиа в Азербайджане пока не включены в категорию лиц, которые могут воспользоваться льготной ипотекой.
Об этом в пятницу сказал в интервью Trend исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов.
Он отметил, что в Азербайджане существуют механизмы и процедуры льготного ипотечного кредитования, и к категории лиц, которые могут воспользоваться льготной ипотекой, сейчас отнесены соответствующим указом главы государства и журналисты.
Напомним, что согласно указу, подписанному 8 февраля Президентом Ильхамом Алиевым, воспользоваться льготной ипотекой имеют право являющиеся членами молодой семьи лица, проработавшие журналистами не менее 5 лет и внесенные в реестр СМИ, а также лица, не являющиеся членами молодой семьи, проработавшие журналистами не менее 15 лет и внесенные в реестр СМИ.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)