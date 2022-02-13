В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 13 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе у мужчин и женщин, сообщает Trend.

В индивидуальной программе у женщин на первую ступень пьедестала поднялась Ирина Кундиус (Россия), на втором месте Сельджан Магсудова (Азербайджан), на третьем месте Джорджия Джампьери (Италия).

В индивидуальной программе у мужчин золотую медаль завоевал Иван Литвинович (Беларусь), "серебро" примерил Андрей Буйлов (Беларусь), бронзовая медаль досталась Данилу Муссабаеву (Казахстан).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)