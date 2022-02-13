В рамках Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку вручили AGF Trophy (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 13 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте прошло вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана Кубка AGF Trophy, сообщает Trend.

За самый высокий исполнительный балл AGF Trophy был вручен российской гимнастке Мэри Голота и белорусскому спортсмену Ивану Литвиновичу.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова, которая завоевала серебряную медаль в индивидуальной программе у женщин.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)