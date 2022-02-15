В Азербайджане утвержден во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение правил техобслуживания газовых установок

Общество 15 февраля 2022 15:21 (UTC+04:00)
В Азербайджане утвержден во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение правил техобслуживания газовых установок

БАКУ /Trend/ - Законопроект о новых штрафах за нарушение правил техобслуживания газовых установок и газопроводов, дымовых труб, а также вентиляционных линий утвержден Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана во втором чтении.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во втором чтении были обсуждены законопроекты о внесении изменений в закон "О газоснабжении" и Кодекс об административных проступках.

Проект разработан с целью совершенствования законодательства для предотвращения случаев отравления угарным газом.

В законопроекте предлагается добавить в Кодекс об административных проступках статью 279.0.1-1 касательно нарушения правил техобслуживания газовых установок и газопроводов, дымовых труб и вентиляционных линий. Также в новой редакции статьи 542 предусмотрены штрафы за невыполнение требований соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за газоснабжением. Согласно изменению, за указанное нарушение физические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 2500 до 3000 манатов.

Законопроекты были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)

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