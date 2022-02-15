Обсуждены вопросы подготовки стратегии занятости на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден план работы Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев на 2022 год.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Госкомитет, об этом говорилось на заседание коллегии данной организации.

На заседании коллегии были обсуждены отчеты центрального аппарата комитета, департаментов и подведомственных организаций по итогам 2021 года. Были заслушаны доклады о рассмотрении обращений в госкомитет, проведении кадровой политики в соответствии с законом "О государственной службе" и т.д. Приняты соответствующие решения по вынесенным на обсуждение вопросам.

Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки стратегии занятости на освобожденных территориях и осуществления процесса репатриации вынужденных переселенцев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)