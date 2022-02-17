В Азербайджане названо число нерабочих дней в связи с праздником Новруз

БАКУ /Trend/ - Согласно решению Кабинета министров «Об определении дней Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2022 год», 20, 21, 22, 23 и 24 марта являются праздничными днями. Об этом сообщила Государственная служба инспекции труда, передает Trend.

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Трудового кодекса, из-за того, что 20 марта приходится на воскресенье, будут изменены рабочие и нерабочие дни, а 25 марта будет считаться нерабочим днем.

Таким образом, поскольку 19 и 26 марта приходятся на субботу, а 27 марта - на воскресенье, девять дней подряд в связи с праздником Новруз (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта) будут нерабочими.

28 марта будет рабочим днем.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)