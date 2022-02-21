В Главном управлении дорожной полиции Азербайджана произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев назначен на новую должность.

Об этом сообщил Trend в понедельник сам Пириев.

Приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова Намидан Пириев освобожден от занимаемой должности и назначен замначальника Главного управления Государственной дорожной полиции.

Назначения на должность начальника отдела по связям с общественностью пока нет.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)