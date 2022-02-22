Обнародован планируемый срок сдачи в эксплуатацию первой в Азербайджане платной автомагистрали
БАКУ /Trend/ - Обнародован планируемый срок сдачи в эксплуатацию первой в Азербайджане платной автомагистрали Баку - Губа - граница с Россией, сообщает Trend.
Как заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления Агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, строительство 152-километровой автомобильной дороги Баку - Губа - граница с Россией продолжается в соответствии с первой технической категорией.
"Ее строительство планируется завершить в нынешнем году. Также предусматривается расширить участок автомагистрали М2 Гянджа - граница с Грузией до четырех полос движения", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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