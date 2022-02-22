Турецкие и азербайджанские альпинисты почтили память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии 30-й годовщины Ходжалинского геноцида группа турецких и азербайджанских альпинистов совершила восхождение на вершину Иландаг в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, акция организована Генеральным консульством Азербайджана в Карсе и клубом альпинизма и спорта на открытом воздухе "Zirvə” (Вершина).

Достигнув вершины, альпинисты почтили память жертв Ходжалинской трагедии.

В составе группы было 24 турецких и семь азербайджанских альпинистов.

Восхождение на Иландаг длилось около 7 часов.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Фидан Мустафаева)