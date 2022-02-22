В Новой Третьяковке открылась выставка произведений народного художника Таира Салахова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 февраля в Новой Третьяковке в Москве открылась выставка «Произведения из коллекции Третьяковской галереи» народного художника Таира Салахова.

Как сообщает Trend, в экспозиции, организованной в рамках «Дней Азербайджана в Москве» при поддержке Фонда Гейдара Алиева, демонстрируются произведения выдающегося художника Таира Салахова. Вниманию посетителей представлены его работы в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета. Выставка начинается со знаменитых работ художника «Гладиолусы», «Портрет Гара Гараева» и «Айдан».

Сотрудник Фонда Таира Салахова в Третьяковской галерее Эльмира Жданова сказала, что Третьяковская галерея еще раз чтит память Таира Салахова открытием этой выставки: «В экспозиции демонстрируются произведения, охватывающие разные периоды. В то же время вниманию посетителей представлена ​​одна из последних работ художника, поступившая в галерею в 2019 году — «Утренняя охота». Здесь также можно увидеть картины Таира Салахова, посвященные его родному городу Баку. Таир Салахов – неповторимый мастер, в душе которого жила любовь к Азербайджану и России. В его творчестве отражены традиции двух народов».