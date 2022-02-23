Вице-президент Фонда Гейдара Алиева присутствовала на гала-концерте «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене» в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 21 февраля по 1 марта при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Москве состоится цикл мероприятий, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщает Trend, в рамках мероприятий под названием «Дни Азербайджана в Москве» на сцене Театра «Геликон-опера» состоялся гала-концерт «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене».

На концерте присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. До начала концерта она встретилась с музыкантами.

На концерте, прошедшем под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Фуада Ибрагимова выступили Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Мурад Адыгезалзаде, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов, представившие репертуар, состоящий из произведений азербайджанских и русских композиторов.

В интервью журналистам народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов сказал: «Каждый из нас заслуживает поздравлений. Ведь это грандиозный музыкальный праздник. Для каждого деятеля искусств честь выступить здесь. Дружеские отношения между Азербайджаном и Россией развиваются во всех сферах. А мы готовы непосредственно участвовать в дальнейшем развитии этих связей».

Народный артист Эльчин Азизов отметил, что организован грандиозный концерт. «Здесь собрались известные, талантливые люди. Исполняя классические произведения русских композиторов, азербайджанские исполнители демонстрируют доброе отношение нашей страны к русской культуре, искусству, музыке», сказал он.

Отметив, что для него большая честь выступить на этой грандиозной сцене, народный артист Мурад Адыгезалзаде подчеркнул значение организации в Москве дней Азербайджана.

На концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи, Тофика Кулиева, Фархада Бадалбейли, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Александра Бородина и других композиторов.