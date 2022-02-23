В Азербайджане подготавливается уточненный список по единовременной выплате участникам первой Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - В настоящее время совместно с министерством обороны и другими военными ведомствами проводится работа по уточнению списка лиц в связи с выплатой единовременных пособий гражданам, ставшим инвалидами в результате ранений в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана в 1991-1997 годах и членам семей тех из них, кто уже скончался.

Как сообщает Trend, об этом журналистам в среду сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что с учетом того, что в начале 90-х годов соответствующего учета, других необходимых документов либо не было, либо они были в ограниченном количестве, в этой сфере существуют определенные трудности.

"Сейчас осуществляется сбор в электронной системе справок, выданных военно-врачебными комиссиями в тот период. Будут определены лица, охваченные и не охваченные соцстрахованием. По итогам этой работы будут приняты соответствующие решения в отношении лиц, не охваченных соцстрахованием", - подчеркнул Бабаев.

Министр добавил, что лица, информация о которых не является полной, смогут обратиться в центры DOST по районам, где они зарегистрированы, или в учреждения ГФСЗ с соответствующими документами, и получить выплату.

"Как предусматривается, в течение этого года порядка 20 тысячам человек будут выплачены средства на общую сумму 120 миллионов манатов. Однако список получателей выплаты пока уточняется", - сказал он.

Отметим, что вышеуказанной группе лиц по первой группе инвалидности предусмотрена единовременная выплата в размере 8 800 манатов, по второй - 6 600 манатов и по третьей группе – 4 400 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)