Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером прогнозируются дожди, умеренный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем – 12-14, в Баку ночью – 6-8, днем – 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах - снег, утром и ночью прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем – 10-15 градусов тепла, в горах ночью – 3-8 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)