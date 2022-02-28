В Азербайджане названы приоритетные специальности в рамках госпрограммы обучения в престижных зарубежных вузах
БАКУ /Trend/ - Обнародованы приоритетные специальности в рамках Государственной программы по обучению молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы.
Как сообщает Trend, в их число вошли:
- информационные технологии;
- машиностроение;
- статистика и анализ данных;
- фундаментальные и прикладные науки;
- здравоохранение;
- образование;
- окружающая среда;
- авиация и космос;
- государственное управление;
- транспорт и логистика;
- энергетика;
- экономика;
- финансы;
- архитектура и дизайн;
- сельское хозяйство.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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