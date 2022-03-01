БАКУ /Trend/ - Здание Почетного консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела Харькова.

Об этом сообщили Trend в Почетном консульстве.

«В настоящее время Почетное консульство Азербайджана в Харькове продолжает работу в штатном режиме, и в ближайшие часы будет эвакуирована очередная группа наших соотечественников.

Подробная информация об эвакуации будет предоставлена ​​в ближайшее время», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)