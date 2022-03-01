Здание Почетного консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела Харькова
БАКУ /Trend/ - Здание Почетного консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела Харькова.
Об этом сообщили Trend в Почетном консульстве.
«В настоящее время Почетное консульство Азербайджана в Харькове продолжает работу в штатном режиме, и в ближайшие часы будет эвакуирована очередная группа наших соотечественников.
Подробная информация об эвакуации будет предоставлена в ближайшее время», - говорится в сообщении.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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