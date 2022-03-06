Член Исполкома FIG выразил признательность Федерации гимнастики Азербайджана за организацию Всемирных соревнований по акробатической гимнастике

Общество 6 марта 2022 19:09 (UTC+04:00)
Член Исполкома FIG выразил признательность Федерации гимнастики Азербайджана за организацию Всемирных соревнований по акробатической гимнастике

БАКУ /Trend/ - Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана за хорошую организацию Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике. Как сообщает Trend, об этом заявил в воскресенье на церемонии закрытия 12-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку член Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Юсеф Аль-Таббаа.

"Добрый вечер, Баку!

Добрый вечер, дорогие гимнасты и друзья!

Выражаю признательность Азербайджанской Республики и Федерации гимнастики Азербайджана за хорошую организацию и гостеприимство, успешное поведение этого важного мероприятия.

Также благодарю всех спортсменов, тренеров, судей, организационный комитет и Технический комитет по акробатической гимнастике Международной федерации гимнастики за плодотворную работу и сотрудничество во время этого мероприятия.

Поздравляю всех гимнастов, завоевавших медали, и объявляю о закрытии 12-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку. Спасибо всем!", - сказал Аль-Таббаа.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике прошли 3-6 марта. В соревнованиях, которые впервые организовала Федерация гимнастики Азербайджана, приняли участие 438 гимнастов из 24 стран. На соревновании азербайджанская женская группа заняла первое место в возрастной категории 13-19 лет.

(Автор: Джани Бабаева)

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