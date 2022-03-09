В 2021 г. при въезде в Азербайджан были возвращены обратно пять человек из списка нежелательных персон

БАКУ /Trend/ - Пять человек, намеревавшихся въехать в Азербайджан, были возвращены обратно в качестве нежелательных персон.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2021 год.

Также отмечается, что 231 человек был задержан в качестве подозреваемых в связи с отсутствием информации касательно выезда из страны, семь человек - по другим причинам.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева)