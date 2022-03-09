В Азербайджане названы сроки начала приема в первые классы школ

БАКУ /Trend/ - Прием в первые классы общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год начнется в мае.

Об этом говорится в сообщении министерства образования Азербайджана, передает в среду Trend.

Согласно информации, прием будет осуществляться посредством портала www.mektebeqebul.edu.az

О дате начала процесса будет сообщено заранее.

(Перевод: Нубар Кулузаде)