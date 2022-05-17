БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения Турции состоялась встреча с делегацией во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым, передает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 17 мая начался двухдневный визит делегации во главе с министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым в Турецкую Республику.

В рамках визита азербайджанской делегации состоялась встреча с руководством Министерства здравоохранения Турции. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Состоялся обмен мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между двумя братскими странами, о сотрудничестве в области здравоохранения и реализации совместных проектах.

Выступивший со вступительной речью министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что двусторонние дружеские и братские отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах: «Азербайджано-турецкие братские отношения, построенные на таких прочных основах, как общие исторические и национально-духовные ценности наших народов, являются наглядным показателем нашего единства и солидарности».

Было подчеркнуто, что участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин будет способствовать еще большему развитию и укреплению связей между нашими странами.

Турецкий министр подчеркнул, что, как и во всех сферах, между нашими странами налажено тесное сотрудничество в области здравоохранения. Фахреттин Коджа отметил, что Азербайджан и Турция входят в число стран, добившихся значительных успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа: «Наша совместная борьба с COVID-19 со стремительно распространяющимся по миру с 2020 года подходит к успешному завершению».

В завершение своего выступления министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа пригласил своего азербайджанского коллегу на Турецкий медицинский всемирный конгресс, который состоится в Стамбуле в октябре этого года.

Выразив признательность за теплый прием, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что сегодня в мире нет двух таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан: «Наши народы объединяют глубокие исторические корни, духовные и культурные ценности. Турция и Азербайджан оказывали друг другу поддержку в самые трудные периоды своей истории. Турция и Азербайджан в самые сложные периоды своей истории оказывали друг другу поддержку».

Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между двумя братскими странами, является образцовым: «На протяжении многих лет ведется плодотворная работа по укреплению сотрудничества в сфере медицины. Так, за последние годы были приняты важные решения по взаимодействию между странами в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов. В настоящее время Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает примерно с 20 престижными вузами Турции, реализуются совместные проекты. Кроме того, организуются взаимные визиты специалистов и врачей наших стран для участия в обмене опытом и мероприятиях по повышению квалификации».

Было подчеркнуто, что цифровизация системы здравоохранения является одним из основных приоритетов Министерства здравоохранения Азербайджана: «У нас было много дискуссий и встреч с нашими турецкими коллегами в области цифрового здравоохранения, и мы чувствуем их поддержку».

Коснувшись вопроса о пандемии COVID-19, министр здравоохранения Азербайджана отметил, что за этот период сотрудничество между нашими странами стало более интенсивным.

Напомнив, что 10 апреля 2020 года по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) посредством видеоконференции, Теймур Мусаев отметил создание Научной медицинской группы при Координационном комитете по здравоохранению Тюркского совета.

В завершение своего выступления министр здравоохранения отметил, что в ближайшее время в Азербайджане будет создан Центр по аккредитации и контролю качества над деятельностью медицинских учреждений. «Также будет создан Координационный центр по донорству и трансплантации органов. Надеемся на поддержку наших турецких коллег в развитии этих направлений», — отметил в заключение Теймур Мусаев.

Затем Фахреттин Коджа и Теймур Мусаев подписали «Дорожную карту сотрудничества между Министерством здравоохранения Турецкой Республики и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на период 2022-2023-е годы».

Подчеркнув важность Дорожной карты для будущего сотрудничества, министры здравоохранения братских стран отметили, что подписанный документ сыграет важную роль в развитии сектора здравоохранения Турции и Азербайджана.