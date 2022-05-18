В Азербайджане названо число раненых на войне военнослужащих, которым назначена инвалидность

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается работа по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в ходе 44-дневной войны и прошедших лечение.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, на первом этапе проводится визуальный осмотр военнослужащих.

Справки и направления из медицинских учреждений (форма 88) вносятся в электронную систему работниками военно-врачебных комиссий министерств обороны, юстиции, Внутренних войск и Государственной пограничной службы для определения связи ранений или заболеваний с военной службой.

На заключительном этапе Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения проводит оценку инвалидности.

2 885 военнослужащим, получившим ранения во время Отечественной войны, назначена инвалидность, говорится в сообщении.

Затем с помощью электронной системы в проактивном порядке им назначены ежемесячные социальные выплаты по инвалидности (Президентская пенсия, пенсия, пособие), а также единовременные страховые выплаты.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)