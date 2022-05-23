Ультразвуковой пилинг подготовит вашу кожу к загару

Как красиво загореть - один из самых насущных летних вопросов. Особенно важно защитить и подготовить кожу к активной инсоляции весной, после того, как закончится холодное время года. Правильный подход в этом вопросе имеет первостепенное значение, если вы хотите, чтобы загар был ровным, красивым, а также не навредил вашей коже. Здесь на помощь вам придет ультразвуковой пилинг, который освежит кожу и удалит омертвевшие клетки.

Ультразвуковой пилинг – одна из самых популярных услуг в клинике аппаратной косметологии АSTHETIK LAB. Востребованность процедуры объясняется быстрым гарантированным результатом, независимо от типа кожи и степени запущенности. Кроме того, этот пилинг не вызывает неприятных ощущений и не требует реабилитации

Ультразвуковая чистка лица проводится с помощью специального аппарата – скраббера. Перед процедурой кожу тщательно очищают от макияжа и других загрязнений. На лицо наносят специальный гель, обеспечивающий глубокое проникновение звуковых волн в эпидермис. Гели бывают размягчающие, увлажняющие, отбеливающие, деликатные, распаривающие. Косметолог медленно и аккуратно обрабатывает кожу лопаткой скраббера. После на лицо наносят успокаивающую маску и питательный крем.

Кроме очищения ультразвук обеспечивает массажный эффект, стимулируя выработку молодого коллагена во внутреннем слое эпидермиса. Благодаря этому после процедуры кожа не только хорошо очищается от ороговевших клеток и сальности, но и подтягивается, становится более упругой. Мелкие морщинки разглаживаются. Следы от акне и рубцов становятся менее заметными.

Маски для лица, нанесенные после пилинга, глубоко проникают в кожу и действуют в разы эффективней.

Клиника АSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

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