В рамках инициативы посольства Малайзии в водоемы в заповеднике Гызылагадж выпущены мальки рыб (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Организована совместная инициатива посольства Малайзии в Баку, Клуба выпускников Малайзийской программы технического сотрудничества (MПTC) при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, в Гызылагаджском государственном заповеднике прошло мероприятие в рамках инициативы, на котором присутствовали посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазиан бин Юсоф, официальные представители министерства экологии и природных ресурсов, а также представители СМИ.

Программа также была посвящена теме «Построение общего будущего для всего живого» в связи с Международным днем биологического разнообразия, который отмечается 22 мая 2022 года. В ходе мероприятия в водоемы в заповеднике было выпущено около 700 мальков рыб.

Являясь частью Малайзийской программы общественной дипломатии и повышения осведомленности, MПTC направлена на содействие расширению контактов между людьми, включая развитие дружбы также между Малайзией и Азербайджаном. Благодаря этому можно достичь большего взаимопонимания между людьми и лучшего понимания культурных ценностей друг друга.

На сегодня количество выпускников МПТС из Азербайджана составляет 172 человека. Посол Малайзии выразил надежду на то, что в программе примет участие больше государственных служащих из Азербайджана, азербайджанские выпускники МПТС добьются успехов и будут способствовать росту, развитию и прогрессу двусторонних отношений между Малайзией и Азербайджаном.