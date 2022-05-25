PASHA Life — инновативный партнер Фестиваля TEKNOFEST!

БАКУ /Trend/ - 26 и 29 мая при организации и поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в Baku Crystal Hall и на территории Бакинского приморского бульвара состоится фестиваль TEKNOFEST.

Будучи лидером инновационных решений на страховом рынке, PASHA Life является партнером TEKNOFEST, крупнейшего аэрокосмического и технологического фестиваля Турции, который впервые пройдет в Азербайджане.

Проведение впервые за пределами Турции Фестиваля авиации, космоса и технологий в Азербайджане также является шагом стратегического значения для дальнейшего укрепления дружбы между двумя братскими странами. Мероприятие ежегодно организуется со стороны Фонда турецкой технологической команды -T3 Foundation и Министерства промышленности и технологий Турции с 2018 года.

Одной из целей PASHA Life — это уделять внимание развивающимся инновациям в Азербайджане, поддерживать развитие стартапов и двигаться вперед за счет партнерских отношениях с этими стартапами.

«Мы, как ОАО «PASHA Life Insurance», гордимся тем, что являемся инновативным партнером получившего широкую известность в мире и проводимого в нашей стране фестиваля TEKNOFEST» — отметил Руслан Алекперов, руководитель маркетингового центра компании.