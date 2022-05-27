В Азербайджане названа дата завершения приема заявок на получение образовательных студенческих кредитов

БАКУ /Trend/ - 31 мая завершается прием заявок от студентов, желающих получить образовательный студенческий кредит на весенний семестр.

Об этом Trend в пятницу сообщили в министерстве образования Азербайджана.

Студенты, желающие получить образовательный кредит на весенний семестр, могут обратиться с этой целью посредством электронной информационной системы www.e-ttkf.edu.az с нотариально заверенным заявлением.

Если возраст студента, желающего оформить образовательный кредит, составляет менее 18 лет, он должен обратиться в нотариальную службу для подтверждения заявления вместе со своими родителями или опекунами. Право студента на получение кредита определяется в электронном порядке посредством портала e-ttkf.edu.az. Доступ на портал возможен при наличии идентификационного номера, "ASAN İmza" и "E-imza". Кредит выдается уполномоченным банком.

Следует отметить, что нотариально заверенное заявление действительно и для последующих заявок.

(Перевод: Фидан Мустафаева)