БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 747 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 279, вторую - 206, три и более - 2 026, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 236 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 718 660. Первую дозу вакцины получили 5 347 151, вторую - 4 848 462, три и более - 3 277 606, бустерную дозу после положительного результата теста - 245 441 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)