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Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

Общество Материалы 30 мая 2022 12:43
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, южный ветер, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-22, днем - 26-31, в Баку ночью - 19-21, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 45-50 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются дожди, ночью и утром - туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 28-33, в горах ночью – 2-7, днем - 12-17 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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