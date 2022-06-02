Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, прогнозируется северный ветер, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-23, днем - 29-34, в Баку ночью - 20-22, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 50-55, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 32-37, в горах ночью – 8-13, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)