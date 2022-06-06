Прием в детсады в Азербайджане начнется в июле

БАКУ /Trend/ - С текущего года прием в дошкольные образовательные учреждения в Азербайджане будет проводиться в электронном порядке. Данный процесс начнется в июле.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что инструкция в связи с новосозданной электронной системой по приему в дошкольные образовательные учреждения будет представлена общественности в ближайшее время.

«С 1 июня в рамках работы по электронизации приема уже начался сбор данных в связи с детьми, обучающимися в дошкольных учреждениях", - сказали в министерстве.

Для регистрации в системе электронного приема потребуется удостоверение личности ребенка, говорится в сообщении министерства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)