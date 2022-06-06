Азербайджанские гимнасты завоевали два "золота" и одно "серебро" на Кубке мира в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты приняли участие в Кубке мира по акробатической гимнастике, который прошел 3-5 июня в польском городе Жешув, сообщили Trend в понедельник в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях члены сборной команды Азербайджана в программе смешанных упражнений завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Золотые медали завоевали женская группа в составе Лейлы Башировой, Назрин Фармановой, Мансумы Мамедзаде и смешанная пара - Агасиф Рагимов и Разийя Сейидли.

Мужская пара в составе Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева завоевала на соревнованиях "серебро".

Отметим, что достижения женской группы и смешанной пары являются первым завоеванным "золотом" на Кубке мира по акробатической гимнастике.