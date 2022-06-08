БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 772 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 245, вторую - 149, три и более - 1 234, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 144 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 737 949. Первую дозу вакцины получили 5 349 904, вторую - 4 850 340, три и более - 3 290 717, бустерную дозу после положительного результата теста - 246 988 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)