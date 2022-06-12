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Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 12 июня 2022 15:39
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Проливные дожди в Дашкесанском районе 10 июня нанесли серьезный ущерб электросети региона. Прервано электроснабжение сел Чанагчи, Зивлан, Алаханчаллы и Шекарам Дашкесанского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в этот же день после работы, проведенной аварийно-спасательной службой ОАО, электроснабжение восстановлено в селах Чанагчи и Шекарам.

В двух других селах, Алаханчаллы и Зивлан, восстановление электроснабжения близится к завершению, несмотря на то, что работы сильно затруднены паводковыми водами, полностью выведшими из строя сельские дороги.

В результате стихии также серьезно повреждена электросеть в Агстафинском районе.

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Дашкесане и Агстафе (ФОТО/ВИДЕО)
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