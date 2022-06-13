Названо число отремонтированных в Баку школ

БАКУ /Trend/ - В 2021-2022 учебном году строительные, капитальные и текущие ремонтные работы были выполнены в 92 школах, подведомственных Управлению образования города Баку

Об этом Trend сообщили в понедельник в Управлении образования города Баку.

Были построены новые здания или дополнительные учебные корпуса четырех школ (полные средние школы номер 71, 172, 205, 307). Завершено строительство четырех новых школ (школа в поселке Говсан, школа №88 в поселке Бина, №33 - в поселке Ходжасан и №133 - в жилом массиве «Ени Ясамал»).

Завершается строительство еще четырех школ - в жилмассивах «Боллуг», «Атыджылыг» в поселке Бина (школа №292), в Бинагадинском районе и поселке Кюрдаханы (школа №304).

Также ведется демонтаж старых и строительство новых корпусов для трех школ (номер 35, 87, 263). В двух школах (номер 126 и 320) идут работы по реконструкции и капитальному ремонту, сказали в ведомстве.

(Перевод: Фидан Мустафаева)