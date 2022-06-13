В Азербайджане названо число освобожденных от должностей судей

БАКУ /Trend/ - В связи с коррупционными правонарушениями к дисциплинарной ответственности привлечены до 50 судей, полномочия 10 человек досрочно прекращены, 13 - были освобождены от занимаемых должностей.

Как передает в понедельник Trend, об этом было сказано на заседании Судебно-правового совета Азербайджана.

На заседании отмечалось, что трое судей были привлечены к дисциплинарной ответственности за обстоятельства, способствующие коррупции, волокиту и другие нарушения, вызывающие справедливое недовольство граждан, принято решение о досрочном прекращении полномочий 1 судьи за грубое и систематическое нарушение требований законодательства.Также начато новое дисциплинарное производство в отношении двух судей за грубые нарушения закона.

(Перевод: Фидан Мустафаева)