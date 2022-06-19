Еще одна медаль команды Азербайджана на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Израиле

БАКУ /Trend/ - В ходе заключительного дня соревнований на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль) команда Азербайджана в групповых упражнениях с результатом 31.900 балла завоевала "бронзу" в программе с тремя лентами и двумя мячами, сообщает в воскресенье Trend. Первое место в данной программе заняла команда Италии (34.250 балла), на втором – команда Испании (31.950 балла).

В состав команды Азербайджана входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

По итогам соревнований Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль), который прошел 15-19 июня, сборная Азербайджана завоевала четыре бронзовые медали. Так, азербайджанская грация, юниорка Камилла Гафарова завоевала "бронзу" в программе с булавами. Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала три "бронзы" - в многоборье, в программе с пятью обручами и упражнении с тремя лентами и двумя мячами.