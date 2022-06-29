БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 292 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 490, вторую - 269, три и более - 1 349, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 184 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 764 407. Первую дозу вакцины получили 5 354 028, вторую - 4 853 487, три и более - 3 307 795, бустерную дозу после положительного результата теста - 249 097 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)