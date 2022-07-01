В Азербайджане началась отправка призывников на срочную действительную военную службу

БАКУ /Trend/ - Началась отправка призывников на срочную действительную военную службу.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана от 1 июня 2022 года "О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 июля 2022 года", началась отправка в места службы по установленному графику граждан Азербайджана 2004 года рождения, которым ко дню призыва включительно исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в ВС Азербайджана, к местам службы по установленному графику.

В сообщении отмечается, что отправка призывников на срочную действительную военную службу продлится до 30 июля.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)