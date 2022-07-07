Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 31-36, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 33-38, в горах ночью - 8-13, днем - 18-23 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)