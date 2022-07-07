В Азербайджане прошли вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Седьмого июля Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) провел вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей (в том числе по географии для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC III группы специальностей).

Об этом сообщили Trend в ГЭЦ.

В городах и районах для проведения экзаменов было выделено 67 зданий и 1 177 залов. Для управления экзаменами были назначены 67 общих руководителей, 195 руководителей и 1 474 контролера-преподавателя.

В экзаменах было предусмотрено участие 15 736 абитуриентов. В сообщении отмечается, что у троих из них были обнаружены мобильные телефоны, и они были отстранены от участия в экзаменах. Их результаты будут аннулированы.

В экзаменах также приняли участие 14 абитуриентов с ограниченными физическими возможностями (I группа инвалидности).

Правильные ответы на тестовые задания закрытого и открытого типа будут размещены в ближайшее время в Telegram-канале ГЭЦ (https://t.me/stateexamcenter), в других социальных сетях и на сайте Центра.

Сегодня, в 15:00, на канале ГЭЦ в Youtube и на странице в Facebook, в прямом эфире ответственные сотрудники и эксперты Центра дадут подробные разъяснения по тестовым заданиям, использованным на экзаменах как по III, так и по II группе специальностей.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзаменов, итоги которых будут объявлены в течение ближайших двух недель.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)