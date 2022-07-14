БАКУ /Trend/ - Назначены новые прокуроры Агдаша и Кюрдамира.

Об этом сообщили в четверг Trend в пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.

Приказом генпрокурора прокурор Агдашского района Турал Ибрагимов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Кюрдамирского района.

Другим приказом Анар Алиев назначен прокурором Агдашского района, отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)