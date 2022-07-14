БАКУ /Trend/ - Назначены новые прокуроры Агдаша и Кюрдамира.
Об этом сообщили в четверг Trend в пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.
Соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.
Приказом генпрокурора прокурор Агдашского района Турал Ибрагимов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Кюрдамирского района.
Другим приказом Анар Алиев назначен прокурором Агдашского района, отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)