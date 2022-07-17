Жаркая погода в Азербайджане продолжится и на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - В первой половине следующей недели ожидается, что в стране сохранится жаркая погода без осадков, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Максимальная температура воздуха в низменных районах в первой половине недели составит 38-40°, местами 42-44°, в горах 30-33°, в Баку и на Абшеронском полуострове 33-38°.

Во второй половине недели, 22-23 июля, преимущественно в северных и западных районах вероятны дожди. Температура воздуха несколько понизится, в низменных районах составит 34-39°, в горах 22-26°, в Баку и на Абшеронском полуострове 30-33°.