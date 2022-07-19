В ближайшие два месяца семьям шехидов и ветеранам войны предоставят еще 500 квартир и частных домов - министр

БАКУ /Trend/ - В августе - сентябре 2022 года планируется передать еще 500 квартир и частных домов семьям шехидов и ветеранам войны.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, до конца 2022 года семьям шехидов и ветеранам войны планируется передать более 1 500 квартир и частных домов.

За первые шесть месяцев текущего года гражданам указанных категорий уже предоставлено 600 квартир, отметил министр.

По словам главы ведомства, в период после 44-дневной Отечественной войны семьям шехидов и ветеранам войны было передано 3 600 квартир и частных домов.

«В целом за послевоенный период более 100 тысячам членов семей шехидов и участников войны было оказано 193 тысячи услуг социальной поддержки», - сказал Бабаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)