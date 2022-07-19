Лига чемпионов УЕФА: ФК "Карабах" обыграл швейцарский "Цюрих"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский клуб "Карабах" одержал очередную победу в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Trend, в рамках первых игр второго квалификационного раунда турнира представитель города Агдам принимал швейцарскую команду «Цюрих».

Матч, сыгранный на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, завершился победой "Карабаха" со счетом 3:2. В составе агдамской команды отличились Ибрагима Ваджи и Кади Борхес. В составе "Цюриха" отличились Линдрит Камбери и Мирлинд Криезиу.

Ответный матч состоится 27 июля в Швейцарии.