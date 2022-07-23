В село Агалы переселились еще 10 семей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается первый этап переселения в село Агалы Зангиланского района его уроженцев.

Как сообщили Trend в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 23 июля из городка «Зангилан», расположенного в селе Масазыр Абшеронского района, в Агалы была переселена очередная группа граждан.

В церемонии проводов приняли участие руководитель аппарата госкомитета Эльдар Зейналов, директор департамента репатриации ведомства Натиг Гусейнов, глава Исполнительной власти (ИВ) Зангиланского района Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

Еще 10 семей в составе 45 человек выехали в село Агалы на транспортных средствах, выделенных госкомитетом. Это бывшие вынужденные переселенцы, которые проживали в тяжелых условиях во временных поселениях.

На первом этапе в село Агалы, оснащенное самой современной инфраструктурой, было переселено 30 семей (151 человек). В ближайшие дни процесс переселения будет продолжен.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)