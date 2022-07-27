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Ожидается, что в 2022 г. студентами станут 50 тыс. человек - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 27 июля 2022 11:54 (UTC +04:00)
Ожидается, что в 2022 г. студентами станут 50 тыс. человек - Эмин Амруллаев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в нынешнем году в Азербайджане студентами станут 50 тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и другим вопросам.

Министр сообщил, что в 2022 году в магистратуру планируется принять около 10 тысяч человек.

По словам Амруллаева, к концу 2026 года предусматривается увеличить число студентов в Азербайджане до 75 тысяч человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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