Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, переменная облачность, порывистый северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 30-35, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 33-38, в горах ночью - 9-14, днем - 19-24 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)